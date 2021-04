Colin Firth a nie Harrison Ford wcieli się w Michael Petersona w serialu ''The Staircase'' 0

Dla platformy HBO Max powstaje aktorska wersja dokumentalnej produkcji z 2004 roku, która opowiadała o tajemniczym morderstwie Kathleen Peterson – żony amerykańskiego pisarza Michaela Petersona. Rok temu w sieci pojawiła się informacja jakoby w projekt zaangażowany był Harrison Ford. Teraz wiemy jednak, iż jest to nieprawda. W roli Michaela zobaczymy Colina Firtha.

fot. materiały prasowe

Oryginalny The Staircase to francuski serial dokumentujący krok po korku długoletni proces sądowy amerykańskiego pisarza Michaela Petersona, oskarżonego o zabójstwo swojej żony Kathleen. Wydarzenie to miało miejsce w 2001 roku, kiedy to Michael zawiadomił służby ratunkowe, błagając o pomoc dla żony, która spadła ze schodów i leży w kałuży krwi. Kobiety nie udało się uratować, a mężczyzna oskarżony został o morderstwo, bowiem policjanci znaleźli przesłanki wskazujące na to, że nie był to jednak nieszczęśliwy wypadek.

The Staircase będzie limitowaną produkcja, za scenariusz której odpowie Antonio Campos i Maggie Cohn. Serial składać ma się z ośmiu odcinków. Sześć z nich wyreżyseruje Campos. Za produkcję serii odpowiedzą Annapurna TV i HBO Max.

Colin Firth to znany aktor, którego kojarzyć możecie z roli Harry’ego w dwóch częściach wspaniałego musicalu Mamma Mia! Wystąpił także w dramacie Samotny mężczyzna, filmie akcji Kingsman: Tajne służby czy wojennym dramacie 1917.

Źrodło: deadline