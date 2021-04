Redaktor Naczelny FDB. Od czasu do czasu, lubię obejrzeć sobie jakiś film :)

"Batman: The Long Halloween, Part One" - obsada głosowa ujawniona, zaprezentowano również pierwsze zdjęcie 0

Mamy nowe informacje na temat długo wyczekiwanego filmu animowanego na podstawie komiksu "Batman: Długie Halloween". W sieci nie tylko zadebiutowało pierwsze zdjęcie promujące, ale także poznaliśmy pełną obsadę głosową.

Jensen Ackles, czyli aktor doskonale znany fanom serialu Nie z tego świata, wcieli się w postać Batmana / Bruce’a Wayne’a. Nie będzie to dla niego pierwszyzna, jeśli chodzi o pracę przy animowanej adaptacji komiksu, jednak wcześniej miał okazję użyczyć głosu postaci Red Hooda / Jasona Todda w Batman w cieniu Czerwonego Kaptura. Teraz zadebiutuje, jako Mroczny Rycerz.

W obsadzie jest także zmarła w tragicznych okolicznościach Naya Rivera, która zagrała postać Seliny Kyle, znanego również, jako Kobieta-Kot. Reszta obsady prezentuje się następująco:

W obsadzie są też Frances Callier, Greg Chun, Gary Leroi Gray i Jim Pirri.

Reżyserem filmu jest Chris Palmer, który ma na swoim koncie między innymi animację Superman: Man of Tomorrow.

"Batman: Długie Halloween" to komiks autorstwa pisarza Jepha Loeba i artysty Tima Sale’a. Ukazał się w 13 numerach w latach 1996-1997. Opowiadał historię Batmana na początku swojej kariery oraz miasto Gotham nękane przez zabójcę, znanego jako Holiday, który morduje ludzi każdego miesiąca w wybrane przez siebie święto. Film został podzielony na dwie części. Premiera Batman: The Long Halloween, Part One pod koniec wiosny lub na początku lata.

Oto fotos udostępniony w sieci:

Źrodło: The Hollywood Reporter