Horror od reżysera ''Dystryktu 9'' wejdzie do kin w sierpniu 0

IFC Midnight nabyło prawa do dystrybucji horroru Demonic, za reżyserię którego odpowiada Neill Blomkamp, twórca hitowego filmu science fiction Dystrykt 9.

fot. materiały prasowe

Demonic jest pierwszym filmem w karierze Blomkampa należącym do gatunku horroru. Traktuje on o zjawiskach nadprzyrodzonych. Główną bohaterką horroru jest kobieta, która przypadkowo uwalnia przerażające demony.

Demonic nakręcony został w Kolumbii Brytyjskiej latem ubiegłego roku przy użyciu wszelkich protokołów bezpieczeństwa i w reżimie sanitarnym. W jego obsadzie znajdują się Chris William Martin, Carly Pope, Andrea Agur i Michael Rogers oraz lokalni kanadyjski aktorzy. Blomkamp odpowiada zarówno za reżyserię, jak i scenariusz horroru.

Światową premierę Demonic miał w tym roku w marcu na 71. Międzynarodowym Festiwalu Filmowym w Berlinie. Premiera filmu w USA zaplanowana jest na 20 sierpnia 2021 roku.

Nadchodzący film jest pierwszym pełnometrażowym dziełem Blomkampa po Chappie z 2015 roku. Od tego czasu aż do 2020 roku ten pochodzący z RPA reżyser skupiał się głównie na kręceniu krótkometrażowych produkcji tj. Firebase czy Zygote. Blomkamp swego czasu pracował także nad piątym filmem należącym do serii Obcy, ale projekt ten niestety umarł. Obecnie pracuje on nad kontynuacją Dystryktu 9.

Źrodło: deadline