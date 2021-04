Premiera filmu ''Venom 2: Carnage'' opóźniona o tydzień 0

Na kontynuację hitowego filmu Venom poczekamy jeszcze o tydzień dłużej. Studio Sony Columbia Pictures zdecydowało o kolejnej zmianie daty premiery widowiska Venom 2: Carnage.

fot. materiały prasowe

Pierwotnie film opowiadający o dalszych przygodach jednej z najważniejszych i najbardziej złożonych postaci Marvela zadebiutować miał w październiku 2020 roku. Z powodu pandemii, jak wiele innych hollywoodzkich widowisk został on przesunięty w kalendarzu premier. Kolejną wyznaczoną datą był 25 czerwca 2021 roku, potem 17 września. Niestety i ta data nie została utrzymana. Postanowiono, że premiera sequela Venoma z 2018 roku zostanie przesunięta jeszcze o tydzień, na 24 września 2021 roku.

Venom to obcy symbiont, który wszedł w symbiozę z dziennikarzem Eddiem Brockiem. Podczas jednego z eksperymentów naukowca Drake’a – obcy Venom, scala się z ciałem Brocka, ten otrzymuje supermoce i zdolność robienia wszystkiego, czego tylko zapragnie. Wynaturzony, mroczny, nieprzewidywalny, agresywny Venom w ciele Brocka sprawia, że Eddie próbuje zapanować nad nowymi mocami, choć jednocześnie są one kuszące i inspirujące. Jeden i drugi starają się przejąć kontrolę nad sobą nawzajem i dostać to, czego chcą, coraz bardziej spajając się ze sobą. Kontynuacja ukaże nam dalsze losy Eddiego. Poznamy także Carnage, to symbiont, którego głównym nosicielem był Cletus Kasady.

Za reżyserię sequela odpowiada Andy Serkis. W głównej obsadzie znajdują się Tom Hardy, Woody Harrelson, Michelle Williams oraz Reid Scott.

Źrodło: ComingSoon