Koreanki: pierwszy cykl na Pięć Smaków w Domu rusza już 8 kwietnia! 0

Od 8 kwietnia do 19 maja na stronie Pięciu Smaków będzie można oglądać wyjątkowy przegląd, poświęcony bohaterkom współczesnego kina Korei. To wydarzenie inaugurujące działalność platformy Pięć Smaków w Domu, na której przez cały rok pojawiać się będą tematyczne programy oraz stała oferta kina z Azji Wschodniej i Południowo-Wschodniej.

Pierwszy cykl na Pięć Smaków w Domu to odpowiedź na ogromne zainteresowanie nowym kinem koreańskim, które wciąż zaskakuje i porywa krytyków na całym świecie. Cykl "Koreanki" to filmy o niezwykłych, charyzmatycznych bohaterkach, kroczących przez życie własną drogą, mierzących się z wyzwaniami współczesnego świata i wybierających zaskakujące sposoby na zmianę własnego losu.

Od dziś działa już strona Pięć Smaków w Domu – można też kupować dostępy do całej oferty, czasowego cyklu lub poszczególnych tytułów.

Program przeglądu "Koreanki"

W programie znalazło się między innymi pokazywane premierowo Nasze ciało (reż. Han Ka-ram), o młodej kobiecie, której bieganie pomaga wyjść z życiowego impasu i społecznych ograniczeń. Błyskotliwy debiut reżyserki, będącej z wykształcenia również socjolożką, to precyzyjnie poprowadzona historia, która w kilku prostych scenach odsłania bardzo złożone procesy, determinujące życiowe wybory współczesnych Koreanek. Fascynująca rola wcielającej się w główną bohaterkę Choi Hee-seo została doceniona na festiwalu w Busan, a sam film młodej autorki koreańscy krytycy uznali za jedną z najważniejszych produkcji 2019 roku.

Aktorską perełką jest również Mikrosiedlisko, jeden z najlepiej ocenianych przez widzów film 14. edycji festiwalu Pięć Smaków. Główna bohaterka tego zaskakującego filmu to Miso, w którą wcieliła się Som E. Niebanalna postać, żyjąca pod prąd mieszczańskich konwencji, zamiast podążać z nurtem koreańskiego sukcesu, wybiera życie miejskiej nomadki, koczującej na kanapach bliższych i dalszych znajomych. Jej podróż to okazja do spotkania z różnymi modelami życia w dzisiejszym Seulu: mieście, które inspiruje, uwodzi – a równocześnie wiele problemów zamiata pod (niewątpliwie dizajnerski) dywan.

Jedną z życiowych przyjemności, których Miso nie umie sobie odmówić, jest dobra whiskey. Od alkoholu nie stroni również Min-jung, której skomplikowane życie emocjonalne stało się osią filmu Twoja i nie tylko twoja. To obraz spod ręki jednego z najbardziej rozpoznawalnych autorów koreańskiego kina, Honga Sang-soo, słynącego z wypełnionymi niekończącymi się rozmowami fabuł, w których nad kolejnymi butelkami soju roztrząsa się sprawy związków, życiowych pomyłek i twórczych obsesji. Min-jung jest bohaterką daleką od jakiegokolwiek ideału, która wikła partnerów – i widza – w grę niekończących się wymówek i narracyjnych zwrotów, nieustannie balansując na granicy prawdy i kłamstwa.

Problem braku zaufania w międzyludzkich relacjach stał się punktem wyjścia dla Yi Ok-seop, reżyserki i scenarzystki Maggie. Jej historia, pełna cukierkowych kolorów i oryginalnego humoru (który jednak niejednokrotnie staje kością w gardle) to portret młodej pielęgniarki, będącej przedstawicielką koreańskich millenialsów. Sprawy śmiertelnie poważne i zupełnie błahe spotykają się tu na równych prawach, a życie we współczesnym świecie jest tak pełne absurdów, że nikogo nie dziwią kratery pojawiające się tu i ówdzie na ulicach miasta czy pewien gadający sum.

Kinematografia Korei słynie z doskonałego kina akcji – nie mogło go zabraknąć również w naszym przeglądzie. Dama z Seulu (reż. Jang Jin) to rasowy kryminał, zaskakująco spleciony z psychologicznym dramatem. W stylowych kadrach zamknięta została historia zabójczo skutecznego detektywa, który zmaga się nie tylko z bezwzględnymi gangsterami, ale też z własną tożsamością płciową. Wcielający się w Ji-woona idol Cha Seung-won wirtuozersko zderza w swojej roli maczyzm policyjnej profesji z tragizmem wewnętrznego pęknięcia i kobiecą naturą swojego bohatera, wciągając widza w meandry jednej z najbardziej oryginalnych fabuł dotykających tematu transpłciowości w ostatnich latach.

Przegląd uwzględni też kino Korei Północnej, którą reprezentować będzie urzekająca historia o górniczce marzącej o karierze akrobatki, Towarzyszka Kim w przestworzach (reż. Kim Gwang Hun, Nicholas Bonner, Anja Daelemans). Międzynarodowa produkcja, stworzona z myślą o lokalnej widowni, nie miała aspiracji, by odsłaniać światu prawdę o życiu w reżimowym kraju – jej celem było stworzenie porywającej narracji w duchu girl power, która w rozrywkowej formie niesie umacniające przesłanie, przemawiające do widzek na całym świecie.