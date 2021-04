Amanda Seyfried w zwiastunie horroru "Co widać i słychać" 0

Netflix zaprezentował zwiastun swojej najnowszej produkcji Co widać i słychać. W horrorze, który ma pojawić się jeszcze w tym miesiącu, wystąpi nominowana do Oscara Amanda Seyfried (Mank). Film przenosi nas z powrotem do lat 80.

Produkcja skupiają się na Catherine Clare (Amanda Seyfried), która niechętnie zamienia swoje życie na Manhattanie z lat 80. na odległy dom w maleńkiej wiosce Chosen. Jej mąż George (James Norton) dostaje pracę jako wykładowca historii sztuki w małym college’u w Hudson Valley, co skłania do przeprowadzki. Choć robi wszystko, co w jej mocy, aby przekształcić starą farmę mleczną w miejsce, w którym ich mała córka Franny będzie szczęśliwa, jednak ciągle czuje się odizolowana i samotna. Wkrótce wyczuwa złowrogą ciemność czającą się zarówno w murach rozpadającej się posiadłości, jak i w jej małżeństwie.

Robert Pulcini i Shari Springer Berman (Amerykański splendor) napisali i wyreżyserowali film. Oparty jest na powieści Elizabeth Brundage zatytułowanej All Things Cease to Appear. W obsadzie znaleźli się również James Norton (Happy Valley), Natalia Dyer (Stranger Things), Alex Neustaedter (Colony), Rhea Seehorn (Better Call Saul), Michael O’Keefe (Caddyshack), Karen Allen (Raiders of the Lost Ark), Jack Gore (Rim of the World), F. Murray Abraham (Amadeus), James Urbaniak (The Venture Bros.) i Ana Sophia Heger (Life In Pieces). Anthony Bregman, Stefanie Azpiazu, Peter Cron i Julie Cohen odpowiedzialni są za produkcję.

Premiera 29 kwietnia.

Źrodło: movieweb.com