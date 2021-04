Animacja Netflixa ze świata ''Pacific Rim'' otrzymuje odnowienie na 2. sezon 0

Mająca niespełna miesiąc temu premierę, nowa animacja Netflixa Pacific Rim: The Black, otrzymała już zielone światło na realizację drugiego sezonu. Akcja tego animowanego serialu osadzona jest w świecie znanym nam z kinowych filmów z serii Pacific Rim.

fot. netflix

Informacja o odnowieniu pojawiła się na oficjalnej stronie serialu na Twitterze. Wpis możecie zobaczyć poniżej.

Dawno temu, kiedy kaiju wynurzały się z oceanu, wychodziły im naprzeciw gigantyczne roboty jaegery, skonstruowane do odpierania ich ataków. Jednak ten czas już minął. Australia uległa w końcu inwazji kaiju, co doprowadziło do ewakuacji całego kontynentu. Pozostawione samo sobie nastoletnie rodzeństwo – Taylor i Hayley – siada za sterami zdezelowanego jaegera, by odnaleźć zaginionych rodziców i przetrwać we wrogim świecie. Ta wielka maszyna jest ich ostatnią szansą na przetrwanie, ale najpierw muszą nauczyć się ją obsługiwać.

UWAGA SPOJLER! Pierwszy sezon zakończył się deklaracją od tajemniczej kobiety, iż chłopiec Kaiju może być Mesjaszem. Hayley i Taylor uważają natomiast, że należy on do obcej rasy zwanej Prekursorami. Rodzeństwo odkryło także Jaegera Hunter Vertigo oraz mroczną historię Mei.

Pierwsza seria pozostawiła nas z wieloma pytaniami, na które z pewnością znajdziemy odpowiedzi w drugim sezonie. Data jego premiery nie została jeszcze ustalona, ale mówi się, że prawdopodobnie zadebiutuje on na początku przyszłego roku.

