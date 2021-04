Kitty Covey bohaterką serialowego spin-offa trylogii ''Do wszystkich chłopców, których kochałam'' 0

Platforma Netflix na fali popularności filmowej trylogii dla młodzieży Do wszystkich chłopców, których kochałam, planuje nakręcić serialowy spin-off. Jego fabuła miałaby skupić się na jednej z sióstr Covey.

fot. materiały prasowe

Trylogia Do wszystkich chłopców, których kochałam opiera się na powieściach Jenny Han, która również zaangażowana jest w ten projekt. Będzie autorką scenariusza wraz z Siobhan Vivian oraz producentką wykonawczą.

Spin-off opowie o Kitty Covey, najmłodszej z sióstr. Widzowie będą jej towarzyszyć w poszukiwaniu prawdziwej miłości. Do roli powrócić ma znana z filmów Anna Cathart. Seria składać ma się z półgodzinnych odcinków. O tym ile ich będzie na razie nic nie wiadomo.

Kitty kluczową rolę odegrała w pierwszym filmie z serii, w którym to znalazła miłosne listy swojej siostry Lary Jean napisane do chłopców, którzy jej się podobają. Postanowiła wysłać je do ich adresatów, tym samym wywołując wszelkie dalsze wydarzenia.

Pierwszy film z serii wyszedł w 2018 roku. Kolejny zatytułowany Do wszystkich chłopców: P.S. Wciąż Cię kocham w 2020 roku, a ostatni Do wszystkich chłopców: Zawsze i na zawsze premierę miał w lutym tego roku. Cała ta młodzieżowa trylogia została bardzo dobrze odebrana zarówno przez widzów, jak i krytyków. Nic więc dziwnego, iż platforma dalej chce ciągnąć tę historię. A Wy co o tym sądzicie?

Źrodło: deadline