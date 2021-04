Redaktor Naczelny FDB. Od czasu do czasu, lubię obejrzeć sobie jakiś film :)

Warner Bros. kasuje "New Gods" Avy DuVernay oraz "The Trench" Jamesa Wana 0

Warner Bros. Pictures i DC Films zdecydowały się na anulowanie dwóch zapowiedzianych projektów, które do tej pory wydawały się być czymś pewnym, jeśli chodzi o DCEU.

Produkcje "New Gods" od Avy DuVernay oraz spin-off Aquamana zatytułowany "The Trench", za który miał odpowiadać James Wan, nie powstaną. Wytwórnia Warner Bros. Pictures i studio DC Films zdecydowały się o rezygnacji z obu projektów, jednocześnie zapewniając, że w żadnym wypadku nie jest to żart z okazji 1 kwietnia.

W ramach naszego planu związanego z uniwersum DC, niektóre starsze tytuły, które były w przygotowaniu, w tym "New Gods" i "The Trench", nie będą dalej rozwijane. Dziękujemy naszym partnerom Avie DuVernay, Tomowi Kingowi, Jamesowi Wanowi i Peterowi Safranowi za ich czas i współpracę podczas tego procesu. Nie możemy się doczekać naszej dalszej współpracy z nimi przy innych produkcjach DC. Wspominane projekty pozostaną w ich zręcznych rękach, jeśli będą posuwać się naprzód w przyszłości.

Jak widać Warner Bros. Pictures i DC Films nie rezygnują ze współpracy z wyżej wymienionymi twórcami. W takim wypadku pozostaje zadać pytanie – jakie projekty widzielibyście w rękach Wana lub DuVernay?

