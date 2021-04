Netflix pracuje nad animowanym musicalem o przyrodnich siostrach Kopciuszka 0

Netflix wraz z Amy Poehler pracuje nad nowym animowanym projektem. Będzie to musical zatytułowany 'Steps', który ukaże nam nowe wyobrażenie klasycznej i już wielokrotnie przedstawianej opowieści o Kopciuszku.

fot. materiały prasowe

Tym razem jednak ta animowana produkcja nie skupi się na biednej dziewczynie, poniżanej przez swe przyrodnie siostry. Głównymi bohaterkami będą właśnie owe siostry.

Steps ukaże nam całkowicie nowe spojrzenie na znaną historię. Przyrodnie siostry Kopciuszka będą młodymi azjatyckimi kobietami, które po tym jak nie udało im się wyjść za mąż za księcia, wyruszają w epicką podróż, która pomoże im zrozumieć własne ja i to, że życie to nie bajka za jaką zawsze je miały.

Za reżyserię animacji odpowie Alyce Tzue. Scenariusz do Steps pisze Riki Lindhome. Kobieta ta wraz z Kate Micucci tworzy muzyczno-kabaretowy duet Garfunkel and Oates. Obie panie zajmą się napisaniem piosenek do musicalu.

Projekt ten jest kolejnym przy jakim Poehler współpracuje z Netflixem. W 2019 roku zadebiutowała ona jako reżyserka filmem Gorzkie wino. W tym roku nakręciła kolejną produkcję dla platformy pt. Moxie. Wcześniej razem z platformą pracowała także przy udanym serialu Russian Doll.

Co myślicie o tym pomyśle na animację?

Źrodło: ComingSoon