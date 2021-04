Ed Helms i Patti Harrison w zwiastunie komedii ''Together Together'' 0

Bleecker Street opublikowało pełną zapowiedź komedii Together Together z Ed Helms znanym z komedii W nowym zwierciadle: Wakacje i Patti Harrison, która wystąpiła w komedii Zwyczajna przysługa. Oboje wcielają się w głównych bohaterów produkcji. Film swoją światową premierę miał na początku tego roku na Festiwalu Filmowym w Sundance.

fot. imdb

Fabuła Together Together opowiada o samotnym mężczyźnie imieniem Matt, będącym po czterdziestce, którego największym marzeniem jest zostać tatą. W celu jego realizacji zatrudnia młodą, dwudziestokilkuletnią kobietę Annę, aby ta została jego surogatką. Sytuacja jednak znacznie się skomplikuje, bowiem czas ciąży i spędzony czas razem, tworzy między tą dwójką nieprawdopodobną więź, która podważy ich dotychczasowe postrzeganie granic miłości. Jak myślicie co z tego wyniknie?

Zobaczcie poniżej jak prezentuje się wspomniana zapowiedź. Co o niej sądzicie?

W obsadzie filmu oprócz wyżej wspomnianych znajdują się także Julio Torres, Rosalind Chao, Anna Konkle, Evan Jonigkeit, Tig Notaro, Nora Dunn, Fred Melamed, Jo Firestone i Terri Hoyos. Za reżyserię i scenariusz Together Together odpowiada Nikole Beckwith. Komedię produkują Anthony Brandonisio, Daniela Taplin Lundberg i Tim Headington.

Kinowa premiera Together Together zaplanowana jest na 23 kwietnia 2021 roku.

Źrodło: ComingSoon