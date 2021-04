Pewnego razu… w Hollywood to ostatni film Quentina Tarantino, który pokazywał nam alternatywną wersję masakry z udziałem familii Charlesa Mansona. Fani reżysera i ogólnie kina, którzy mieli okazję widzieć ten tytuł na ekranie wiedzą, że był on niezwykle długi. Mimo wszystko filmowiec wyciął wiele scen.

Jedna z gwiazd filmu, czyli Margot Robbie w niedawnym wywiadzie powiedziała kilka słów na temat wersji reżyserskiej: