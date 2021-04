Start sprzedaży karnetów i akredytacji 18. MDAG oraz świąteczne ogłoszenie programowe! 0

Dzisiaj, w piątek 2 kwietnia o godzinie 10:00, rozpoczęła się sprzedaż karnetów oraz przyjmowanie zgłoszeń akredytacyjnych na tegoroczną 18. edycję festiwalu Millennium Docs Against Gravity, który odbędzie się w formule hybrydowej – część kinowa w siedmiu miastach (Warszawa, Wrocław, Gdynia, Poznań, Katowice, Lublin i Bydgoszcz) potrwa od 21 do 30 maja, część online od 3 do 20 czerwca. Ogłoszeniu sprzedaży karnetów towarzyszy także specjalne wielkanocne ogłoszenie programowe.

Karnety

W tym roku limitowana pula karnetów będzie dostępna także jako prezent. Poniżej znajduje się dokładna instrukcja, w jaki sposób można zakupić wstęp na prawdziwą filmową ucztę dla siebie oraz dla kogoś bliskiego.

Sprzedaż karnetów w cenie 250 zł odbywa się przez stronę festiwalową mdag.pl oraz przez strony goingapp.pl, empikbilety.pl. Karnet można kupić także stacjonarnie w salonach Empiku.

I na koniec świąteczne ogłoszenie programowe!

Z okazji Wielkanocy festiwal Millennium Docs Against Gravity ogłasza dwa filmy, w których ważną rolę odgrywa postać nietypowego, czarnego Chrystusa. Widzowie zobaczą te tytuły premierowo już w maju. Pierwszym filmem jest Czarny Jezus (A Black Jesus) w reżyserii Luca Lucchesi. Z takim rozmachem sycylijską religijność i obrzędy pokazał do tej pory w kinie tylko Francis Ford Coppola w Ojcu chrzestnym. Skąpana w słońcu opowieść z przepięknymi zdjęciami i lokalną muzyką opowiada o małym miasteczku na włoskiej wyspie. Widzowie poznają pełny przekrój jej społeczności: od młodych, sfrustrowanych brakiem perspektyw mieszkańców, przez pracujących w turystyce drobnych przedsiębiorców, aż po staruszki, wyjątkowo przywiązane do Kościoła i tradycji. Wraz z kryzysem migracyjnym na wyspie pojawiają się uchodźcy. Czy gorliwi katolicy, czczący figurę czarnego Jezusa, będą w stanie zaakceptować potrzebujących o innym kolorze skóry, którzy zapukali do ich drzwi w poszukiwaniu bezpiecznego życia?

W zupełnie inny sposób na postać czarnego Jezusa patrzy wybitny reżyser teatralny Milo Rau w filmie Nowa Ewangelia (The New Gospel). Pier Paolo Pasollini i Mel Gibson sfilmowali ukrzyżowanie Jezusa w mieście Matera na południu Włoch. W 2019 roku Matera stała się tłem dla rejestracji męki pańskiej na nowo. Tym razem w Jezusa wcielił się kameruński działacz polityczny Yvan Sagnet, który na co dzień broni praw nielegalnych pracowników wykorzystywanych przez mafijny system rolniczy. Film jest obrazem Pasji w niecodziennym wykonaniu. W rolę apostołów, Faryzeuszy i Rzymian wcielili się robotnicy polowi, prostytutki, rolnicy, aktywiści, a także aktorzy i aktorki z poprzednich filmów o Jezusie, w tym Maia Morgenstern z Pasji Mela Gibsona, czy Enrique Irazoqui z Ewangelii według św. Mateusza Pierra Paola Pasolliniego. To pierwszy europejski film z czarnoskórym Jezusem, z udziałem uchodźców i mieszanej obsady Żydów, muzułmanów i chrześcijan. Co czarny Jezus może głosić w takim świecie i kim są jego uczniowie?

Festiwal Millennium Docs Against Gravity odbędzie się w tym roku w formie hybrydowej. Po części kinowej (21-30 maja) w siedmiu polskich miastach (Warszawa, Wrocław, Gdynia, Poznań, Katowice, Lublin, Bydgoszcz), odbędzie się część online od 3 do 20 czerwca, prezentująca część filmów z programu kinowego. Mecenasem Festiwalu jest Bank Millennium.