Polskie filmy w międzynarodowym konkursie dokumentalnym 61. KFF 0

Światowe premiery polskich filmów w międzynarodowym konkursie dokumentalnym 61. Krakowskiego Festiwalu Filmowego. Każdego roku do konkursów międzynarodowych Krakowskiego Festiwalu Filmowego trafia kilka wybitnych polskich produkcji, które w prestiżowym gronie najnowszych i najważniejszych filmów z całego świata mają szansę mierzyć się o najwyższe festiwalowe trofea oraz uznanie rodzimej publiczności i branży filmowej z kraju i zagranicy. W tym roku w międzynarodowym konkursie dokumentalnym zobaczymy filmy “Antybohater” Michała Kaweckiego oraz "Spacer z Aniołami" Tomasza Wysokińskiego.

Odnaleźć siebie

Tytułowy Antybohater to Miszka – chłopak o wielu twarzach. Drobny przestępca i obiecujący narciarz alpejski, mimo poważnej niepełnosprawności fizycznej i trudnych warunków życia, czerpie z niego pełnymi garściami. Zaskakuje wyjątkowym poczuciem humoru i dystansem. Reżyser filmu, Michał Kawecki spotyka go w kluczowym momencie, kiedy wkracza w dorosłość i dostaje ostatnią szansę, by wziąć udział w paraolimpiadzie. Przede wszystkim jednak Miszka musi sam zdecydować o tym, co jest dla niego najważniejsze i jak wyobraża sobie swoją przyszłość.

Jerry to bohater dokumentu “Spacer z Aniołami” Tomasza Wysokińskiego. Podejmuje on niezwykłą misję odnajdywania zaginionych dzieci w RPA, które każdego roku znikają w niewyjaśnionych okolicznościach, uciekają z domów, są z nich wyrzucane lub uprowadzane, a potem zmuszane do prostytucji lub zabijane dla organów. W filmie towarzyszymy mu w poszukiwaniach dziewczynki porwanej w Soweto. Duchy przodków mówią, że dziecko żyje, ale ostrzegają, że odnalezienie go może spowodować śmierć jego matki. Poszukiwania podjęte przez Jerry’ego przywołują bolesne wspomnienia. Będąc jeszcze dzieckiem, żył na ulicy, skąd zrekrutowano go w szeregi Afrykańskiego Kongresu Narodowego, w którym heroicznie walczył z reżimem apartheidu. Zabliźnione rany krwawią na nowo, a konfrontacja z przeszłością ujawnia prawdziwą duszę Jerry’ego.

Filmowe doznania w kinach i na kanapie Światowe premiery obu filmów, dzięki hybrydowej formule Festiwalu, będą dostępne zarówno w krakowskich kinach, jak i online dla widzów w całej Polsce. W programie znajdą się także spotkania z bohaterami i twórcami filmów.

Pełen program Festiwalu poznamy w połowie kwietnia.

61. Krakowski Festiwal Filmowy odbędzie się w dniach od 30 maja do 6 czerwca 2021 roku równolegle w kinach i w Internecie.