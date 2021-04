Zobaczcie przesłuchanie gwiazdy "Jurassic Park", Sama Neilla, do roli agenta 007 0

Zanim Timothy Dalton dostał rolę w W obliczu śmierci z 1987 roku, o tą samą posadę starał się Sam Neill. Mamy materiał z tego przesłuchania

Historia Hollywood jest owiana historiami o tym jak dany aktor mógł wcielić się w kultową postać jednak przez wiele różnych czynników do tego nie doszło, np. Will Smith mógł zagrać Neo w Matrixie, Kurt Russell mógł być Hanem Solo w Gwiezdnych wojnach, czy John Krasinski mógł być Kapitanem Ameryką w MCU. I tak się składa, że również ​​gwiazda Jurassic Park, Sam Neill, starał się o rolę Jamesa Bonda. Tak więc w nieco innym wszechświecie mógłby zastąpić Sir Rogera Moore’a jako 007 w kultowej serii.

Przypomnijmy, że Roger Moore wycofał się z grania Bonda po Zabójczym widoku z 1985 roku. Aktor miał niesamowitą passę, grając rolę w siedmiu filmach, która rozpoczęła się w 1973 roku od Żyj i pozwól umrzeć. Producenci potrzebowali nowego aktora, który przejąłby pochodnię. Ostatecznie to Timothy Dalton zadebiutował w 1987 roku filmem W obliczu śmierci. Ale zanim to zostało ustalone, Sam Neill również był jednym z kandydatów do tej posady. Jak wyjaśnił aktor w wywiadzie dla ABC, nie była to do końca jego decyzja.

Mój agent wepchnął mnie na naprawdę żenujący test. To był jeden z najbardziej upokarzających okresów w moim życiu, ponieważ naprawdę nie chciałem grać Jamesa Bonda. Ale raz spotkałem Rogera Moore’a w restauracji na południu Francji. Minął mnie, złapaliśmy wzrok i powiedział: Powinieneś był być Bondem. Odpowiedziałem:„Nie chciałem tego!. W każdym razie nie byłaby to praca, którą bym się cieszył.

zdradził aktor

Wydaje się, że Sam Neill nie żałuje. I łatwo zrozumieć, dlaczego. Oprócz grania Alana Granta w serii Jurassic Park, niektóre z jego godnych uwagi filmów to Polowanie na Czerwony Październik, Ukryty wymiar, czy Peaky Blinders.

