John Woo zajmie się adaptacją komiksu "Monkey Master" autorstwa Stana Lee

John Woo zajmie się adaptacją Monkey Master, czli niewydanego komiksu, którego współtwórcą jest Stan Lee.

John Woo (Nieuchwytny cel, Bez twarzy) wyprodukuje nowy film o chińskim superbohaterze Monkey Master, opartym na historii współtworzonej przez nieżyjącą już legendę Marvela, Stana Lee. Przed śmiercią Lee w 2018 roku współpracował z CEO Graphic India, Sharadem Devarajanem, aby stworzyć nową serię komiksów. Niewydany komiks został odłożony na półkę po śmierci Lee, ale dzięki Woo historia ma szansę na realizację.

Monkey Master jest bezpośrednio zainspirowany niewydanym komiksem, podążającym za nowojorskim archeologiem Li Yongiem, który odkrywa starożytną przepowiednię o chińskiej legendzie Króla Małp, która sprowadza go do Indii, gdzie odkrywa ukrytą moc, która przekształca go w współczesnego superbohatera – Małpiego Mistrza.

Wiele lat temu Lee i Devarajan pracowali razem nad stworzeniem indyjskiego projektu superbohatera Chakra: The Invincible. Seria, która odniosła duży sukces, składa się z wielu powieści graficznych i trzech filmów. W przypadku filmu Monkey Master Devarajan i Woo połączą siły, aby wyprodukować projekt wraz z partnerem biznesowym Lee, Gill Champion z POW! Entertainment oraz z Lori Tilkin, która kieruje Woo’s A Better Tomorrow Films.

Na razie nie udostępniono żadnych informacji o reżyserze ani castingu i nie jest jasne, kto zagra w Monkey Master. Nie jest również jasne, kiedy rozpoczną się zdjęcia.ekscytujące, że fani Stana Lee wkrótce poznają innego superbohatera, którego pomógł stworzyć mistrz Marvela.

Źrodło: Variety