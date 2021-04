Joker i jego usunięta scena z "Ligi Sprawiedliwości Zacka Snydera" 0

Brakująca scena "Żyjemy w społeczeństwie" z Ligi Sprawiedliwości Zacka Snydera powraca w rozszerzonym materiale filmowym z Batmanem i Jokerem. Zapraszamy do oglądania.

Wielu fanów DC uważało za dziwne, że Zack Snyder pominął jeden z najczęściej omawianych momentów ze zwiastuna Justice League. Twórca filmu faktycznie pozwolił Jokerowi Jareda Leto wypowiedzieć kultowy cytat z memu "Żyjemy w społeczeństwie …" w przemówieniu skierowanym do Batmana Bena Afflecka. Zack Snyder w pełni przywrócił ten moment dzięki rozszerzonej usuniętej scenie z Justice League ukazujący epicką konfrontację Batmana i Jokera.

Batman wyciąga kartę Jokera z ręki. "Może to się przyda?" Joker nie wierzy w emocjonalny monolog Batmana. I tu w końcu możemy usłyszeć Jareda Leto wypowiadającego te kultowe słowa.

Honor? Naprawdę Bruce? Honor? Żyjemy w społeczeństwie … gdzie honor jest odległym wspomnieniem. Swoją drogą … Jak myślisz, kto krzyczał najgłośniej? Dziewczyna? Czy chłopiec?

Zack Snyder udostępnił usuniętą, rozszerzoną scenę "Żyjemy w społeczeństwie", aby uczcić wydanie jego czarno-białej wersji Justice League: Justice is Grey.

Przypomnijmy fabułę filmu – Bruce Wayne (Ben Affleck), chcąc mieć pewność, że poświęcenie Supermana (Henry Cavill) nie poszło na marne, łączy siły z Dianą Prince (Gal Gadot), by zwerbować zespół superbohaterów, którzy ochronią świat przed zbliżającym się niebezpieczeństwem o katastrofalnych rozmiarach. Zadanie okazuje się jednak trudniejsze, niż to sobie wyobrażał, ponieważ każdy z członków tej ekipy musi stawić czoła demonom własnej przeszłości. Tylko pokonanie tych przeszkód, pozwoli im stworzyć bezprecedensową grupę bohaterów. Może być jednak za późno, by w końcu zjednoczeni – Batman (Affleck), Wonder Woman (Gadot), Aquaman (Jason Momoa), Cyborg (Ray Fisher) i Flash (Ezra Miller), byli w stanie uratować planetę przed Steppenwolfem, DeSaadem, Darkseidem i ich zbrodniczymi zamiarami.

Źrodło: movieweb.com