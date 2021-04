Redaktor Naczelny FDB. Od czasu do czasu, lubię obejrzeć sobie jakiś film :)

Nie żyje legenda polskiej muzyki oraz popkultury Krzysztof Krawczyk 0

W wieku 74 lat zmarł legendarny polski artysta sceniczny, piosenkarz, kompozytor, ale również osoba związane ze światem kina – Krzysztof Krawczyk.

fot. Januarybratek / fot. Wikipedia

Dnia 5 kwietnia 2021 roku zmarł Krzysztof Krawczyk. O śmierci legendarnego polskiego piosenkarza poinformował jego przyjaciel i menadżer, Andrzej Kosmala. Informacja został potwierdzona także przez jego żonę, Ewę Krawczyk.

Krzysztof Krawczyk od jakiegoś czasu chorował na COVID-19, jednak przed dwoma dniami opuścił już szpital. Jego żona poinformowała, że powodem śmierci Krawczyka nie była choroba związana z zarażeniem koronawirusem. Warto odnotować, że piosenkarz zachorował na COVID-19 pomimo bycia zaszczepionym.

Oczywiście Krzysztof Krawczyk to nie tylko występy sceniczne i kariera muzyczna. Od czas do czasu polski piosenkarz pracował przy produkcjach filmowych oraz serialowych. Nagrywał piosenki oraz pełnił funkcję kompozytora. Ja osobiście zapamiętam go z tego świetnego utworu znanego wszystkim fanom Walta Disneya oraz animacji Nowe szaty króla.