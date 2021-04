Superman uznany za najbardziej znienawidzoną serię filmów o superbohaterach wszech czasów 0

Opublikowano ciekawe wyniki badań, dotyczące najgorszych i najlepszych serii filmów o superbohaterach. Najbardziej nielubiane okazały się produkcję opowiadające o losach Supermana.

Choć z pewnością wzbudzi to spore emocje, to właśnie Superman został uznany za najbardziej znienawidzoną serię filmów o superbohaterach. Jest to zgodne z niedawnym badaniem, w którym analizowano średnią krytyczną reakcję na każde wejście do dystrybucji głównych franczyz. Jeśli chodzi o świat superbohaterów, żadna inna seria nie znalazła się niżej. Filmy, w których występuje Clark Kent, lub które powstały z tego samego wszechświata, ogólnie rzecz biorąc, nie są lubiane przez krytyków.

Według badania, w którym analizowano średnie wyniki w serwisie Rotten Tomatoes dla różnych pozycji w ramach franczyzy, Superman ma średnią ocenę 48 procent. Seria obarczona jest niewypałami, takimi jak Superman III (30 proc.) i Superman IV: The Quest for Peace (11 proc.), które przyćmiewają sukces Superman: The Movie (94 proc.). Co ciekawe badania uwzględniają Ligę Sprawiedliwości z 2017roku, ale pominięto Ligę Sprawiedliwości Zacka Snydera, która została lepiej przyjęta.

Poniżej mamy opis tego co osoby stojące za badaniem powiedziały na temat ich metodologii.

W przypadku filmów przyjrzeliśmy się wszystkim produkcją, które należą do każdej serii, w tym podserii w ramach większej sagi (na przykład Avengers, Iron Man i Captain America w Marvel Cinematic Universe) i ponownym uruchomieniu serii (na przykład wzięliśmy wszystko filmy Spider-Mana jako jedna seria, w tym te grane przez Tobeya Maguire’a, Andrew Garfielda i Toma Hollanda)

Zaraz za Supermanem znajduje się Batman. Znowu musimy zaznaczyć, że pozycje takie jak np. Mroczny rycerz są tutaj w cieniu klap takich jak Batman i Robin. To niefortunny wynik gdy bierzemy pod uwagę średnią ocenę. DC Extended Universe, jako całość, zajęło trzecie miejsce, pierwszą piątkę zamykają Wolverine (67%) i X-Men (67%).

Co ciekawe najlepiej oceniana jest seria Iniemamocni, filmy otrzymały średnią 96 proc. Jednak serial zyskuje na tym, że ma tylko dwie pozycje. To samo dotyczy Deadpoola, który uplasował się na piątym miejscu z 85 procentami. Tymczasem Superman musi zmagać się z wieloma różnej jakości produkcjami.

Poniżej zestawienie:

Top 5 najbardziej znienawidzonych serii filmów o superbohaterach

Superman: 48% Batman: 59% DC Extended Universe: 59% Wolverine: 67% X-Men: 67%

Top 5 najpopularniejszych serii filmów o superbohaterach

