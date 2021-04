Wszystkie kina w Chinach zmuszone do wyświetlania filmów propagandowych 0

Urzędnicy w Chinach nakazali kinom wyświetlanie filmów propagandowych z okazji 100. rocznicy powstania Partii Komunistycznej.

Każde kino w Chinach musi zaplanować i aktywnie promować co najmniej dwa pokazy filmów propagandowych w tygodniu, począwszy od tego tygodnia do końca roku, oświadczyły chińskie władze, ogłaszając w piątek pierwszą partię kwalifikujących się tytułów. Dodatkowo kina należące do National Alliance of Arthouse Cinemas lub People’s Cinema – grupa ponad 5000 obiektów ze specjalnymi salami przeznaczonymi na filmy propagandowe lub stosujące określone strategie, takie jak dotacje do promowania takich treści – muszą wyświetlać filmy propagandowe na przynajmniej pięć razy w tygodniu.

Ta dyrektywa jest tylko jedną z wielu postulatów wydanych w zeszłym tygodniu przez chińską Narodową Administrację Filmową i potężny Departament Propagandy, dotyczących sposobu, w jaki krajowy przemysł filmowy i rozrywkowy powinien uczestniczyć w staraniach o upamiętnienie setnej rocznicy powstania rządzącej Partii Komunistycznej.

Akceptowane będą takie produkcję, które ściśle koncentrują się na tematach miłości do partii, kochania narodu i kochania socjalizmu oraz wychwalają… i wychwalają partię, ojczyznę, jej lud i bohaterów.

Władze ogłosiły, że pierwsza partia 12 filmów zostanie wyświetlona w kwietniu, w tym osiem filmów historycznych, trzy filmy z ostatnich pięciu lat i jedno nowe wydanie. Są to w porządku chronologicznym: Fighting North and South (1952), Railway Guerrilla (1956), Battle on Shangganling Mountain (1956), The Red Detachment of Women (1960), Red Sun (1963), Zhang Ga the Soldier Boy (1963), Heroic Sons and Daughters (1964), The Nanchang Uprising (1981), Hundred Regiments Offensive (2015), Battle of Xiangjiang River (2016), The Sacrifice (2020), i premierowo Landmine Warfare.

Poprzez te obowiązkowe pokazy chińskie firmy filmowe powinny przede wszystkim dążyć do promowania myśli Xi Jinpinga, tytułowej ideologii prezydenta, oraz stworzenia – wspaniałej, ciepłej i świątecznej atmosfery – niezbędnej do uczczenia rocznicy partii – stwierdziła Narodowa Administracja Filmowa.

Jak to wpłynie na ogólne filmy z innych krajów, dopiero się okaże. Godzilla vs. Kong osiągnęła spory zysk w Chinach, zarabiając ponad 70 milionów dolarów podczas otwarcia. Studia hollywoodzkie liczą na wypuszczenie w kraju hitów, z których wiele było już wielokrotnie opóźniano, a jak wiadomo ten rynek gwarantuje zysk, który wielu producentom jest teraz niezbędny.

Źrodło: Variety