W mediach społecznościowych rozpoczęła się kampania dotycząca serialu o Deathstroke'u

Joe Manganiello zadebiutował, jako Deathstroke w 2017 roku, w scenie po napisach końcowych Ligi Sprawiedliwości. Od tamtego czasu mówiło się na temat rozwinięcia wątków kultowego przeciwnika Mrocznego Rycerza, jednak dopiero przy okazji "Snyder Cut" aktor mógł powtórzyć komiksową rolę. Co dalej z postacią Deathstroke’a w uniwersum DC Films?

Nie jest tajemnicą, że Zack Snyder wiązał z Deathstroke’em spore nadzieje i miał on być ważną częścią DCEU. Sam Joe Manganiello bardzo pozytywnie zapatrywał się na kwestie związane z graniem w kolejnych produkcjach Slade’a Wilsona. Niestety z różnych powodów nigdy do tego nie doszło. Dopiero przy okazji Ligi Sprawiedliwości Zacka Snydera mogliśmy ponownie zobaczyć aktora w kostiumie popularnego złoczyńcy. Zyskał on tym występem sporą rzeszę fanów, a dołączenie do akcji #RestoreTheSnyderVerse tylko spotęgowały pozytywne uczucia względem Manganiello.

W ostatnich dniach na Twitterze i innych mediach społecznościowych, najbardziej popularnym tagiem okazuje się być #DeathstrokeHBOMax. Jest to oczywiście wsparcie dla aktora oraz postaci, która miałaby otrzymać swój serial na HBO Max. Do całej akcji postanowił włączyć się sam zainteresowany, który wrzucił na swoim profilu Tweeta okraszonego zdjęciem Deathstroke’a z koszmarnej wizji Batmana z filmu Liga Sprawiedliwości Zacka Snydera.

Czy myślicie, że HBO Max wykorzysta ten pomysł?

Źrodło: ComicBookMovie