Latem ruszą zdjęcia do ''The Last of Us'' 0

Powstająca dla HBO adaptacja popularnej survivalowej gry The Last of Us niedługo rozpocznie swoją produkcję. Jak donoszą zagraniczne media, ekipa na plan serialu wejść ma już w tegoroczne wakacje.

Zdjęcia do serialu The Last of Us rozpocząć mają się dokładnie 5 lipca 2021 roku w Calgary, mieście znajdującym się w kanadyjskiej prowincji Alberta. Według planu potrwać mają one prawie rok. Data planowanego zakończenia produkcji to 8 czerwca 2022 roku.

Akcja gry rozgrywa się w świecie, w którym dwadzieścia lat temu doszło do rozprzestrzenienia się zakaźnego wirusa. Ludzie zaczęli zmieniać się w krwiożercze bestie. W pewnym momencie losy dwójki bohaterów – mężczyzny o imieniu Joel i młodej dziewczyny Ellie krzyżują się. Ten niecodzienny duet wyrusza w niebezpieczną podróż przez zgliszcza Stanów Zjednoczonych.

Jeśli chodzi o obsadę serialu to na razie znani są tylko odtwórcy głównych ról. W Joela wcieli się Pedro Pascal, a Ellie sportretuje Bella Ramsey. Za reżyserię pilotażowego odcinka The Last of Us odpowie Kantemir Balagov, a scenariusz adaptacji piszą Craig Mazin i Neil Druckmann. W projekt zaangażowany jest także kompozytor Gustavo Santaolalla.

Źrodło: ComingSoon