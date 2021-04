Prace nad specjalnym odcinkiem ''Przyjaciół'' ruszą jeszcze w tym tygodniu 0

W tym tygodniu w Los Angeles rozpoczną się zdjęcia do specjalnego projektu spod szyldu serialu Przyjaciele. Powstanie tego specjalnego odcinka jest już przekładane w czasie prawie rok, a wszystko to z powodu panującej pandemii.

fot. materiały prasowe

Teraz jednak wygląda na to, że projekt ten nareszcie powstanie. Realizowany jest on dla platformy HBO Max. Za jego reżyserię odpowie Ben Winston. Zdjęcia do odcinka specjalnego powstaną w tym samym budynku i w tej samej scenografii co oryginalny serial.

W projekcie udział wezmą gwiazdy serialu Przyjaciele tj. Matthew Perry, Jennifer Aniston, Courteney Cox, Lisa Kudrow, David Schwimmer i Matt LeBlanc.

Przyjaciele to niemal już kultowy amerykański sitcom, emitowany w latach 1994-2004, który doczekał się aż 10 sezonów. Chyba nie ma nikogo kto nie zna przygód grupy przyjaciół mieszkających w Nowym Jorku wspólnie przeżywających swoje radości i kłopoty.

Powstający projekt nie będzie kolejnym odcinkiem serialu, a raczej programem, w którym aktorzy wcielający się w głównych bohaterów opowiedzą o pracy na planie oraz zdradzą trochę ciekawostek z produkcji. Jesteście tego ciekawi?

Źrodło: deadline