Mustang z Dzikiej Doliny: Droga do Wolności to kolejny rozdział ukochanej przez wszystkich historii ze studia Dreamworks. Historii, która zaczęła się w 2002 nominowanym do Oscara filmem Mustang z dzikiej doliny .

Mustang z Dzikiej Doliny: Droga do Wolności to animacja o upartej, uroczej dziewczynce, Lucky, której przygoda życia zaczyna się, kiedy poznaje mustanga o imieniu Wolny Duch.

Kiedy pewnego dnia bezduszni kowboje planują schwytać Ducha i jego stado, aby wystawić na aukcję, i sprzedać do niewoli Lucky z pomocą przyjaciół wyruszają na ratunek.

Premiera w polskich kinach zaplanowana jest na lipiec tego roku. Poniżej możecie obejrzeć zapowiedź z polskim dubbingiem:

Pełny opis filmu brzmi następująco:

Lucky Prescott nigdy tak naprawdę nie poznała swojej zmarłej matki-Milagro Navarro. Matka była nieustraszoną kaskaderką jeździecką w małym miasteczku, Miradero, położonym przy granicy. Teraz Lucky dorasta w mieście na wschodnim wybrzeżu pod czujnym okiem ciotki, Cory. Podobnie jak jej matka, Lucky nie jest skłonna do przestrzegania zasad i ograniczeń, co przyprawia jej ciotkę Corę o ból głowy. Kiedy dziewczynka coraz częściej organizuje ryzykowne eskapady, Cora postanawia, aby Lucky wróciła do ojca, Jima. Po przeprowadzce małe, senne miasteczko nie robi na Lucky żadnego wrażenia. Życie Lucky nabiera kolorów, gdy spotyka dzikiego mustanga o imieniu Duch. Zaprzyjaźnia się również z Abigail Stone i Pru Granger. Kiedy pewnego dnia bezduszni kowboje planują schwytać Ducha i jego stado, aby wystawić na aukcję i sprzedać do niewoli Lucky z pomocą nowych przyjaciół wyruszają na ratunek.