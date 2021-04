"Godzilla vs. Kong" wielkim hitem HBO Max - pobite zostały "Wonder Woman 1984" oraz "Liga Sprawiedliwości Zacka Snydera"

Wygląda na to, że Godzilla vs. Kong będzie największym hitem platformy streamingowej HBO Max. Superprodukcja, w której dochodzi do starcia pomiędzy tymi dwoma kultowymi stworami, zanotowała lepsze wyniki oglądalności od komiksowych widowisk DC Films.