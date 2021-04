Ruszył nabór filmów na EnergaCAMERIMAGE 2021 0

Przygotowania do Festiwalu EnergaCAMERIMAGE 2021 trwają. Organizatorzy mają nadzieje, że po roku przerwy wszyscy fizycznie spotkamy się w Toruniu w listopadzie.

W tych ciężkich czasach, po roku niszczycielskiej pandemii koronawirusa pracujemy zdalnie, ale zgodnie z harmonogramem. Mając nadzieję, że jesteście zdrowi i bezpieczni, a także mając nadzieję, że po roku przerwy wszyscy fizycznie spotkamy się w Toruniu w listopadzie, ogłaszamy nabór zgłoszeń i rozpoczynamy oficjalną selekcję.

29. edycja Festiwalu EnergaCAMERIMAGE zaplanowana jest w dniach 13-20 listopada w Toruniu, a już teraz zapraszamy twórców, producentów, szkoły filmowe oraz dystrybutorów i firmy fonograficzne do zgłaszania filmów fabularnych, dokumentalnych, etiud studenckich, wideoklipów i odcinków seriali! W tym roku wprowadziliśmy również kilka zmian w naszym regulaminie. Więcej informacji można znaleźć poniżej.

Oprócz licznych sekcji pozakonkursowych, w tym roku w skład oficjalnego programu Festiwalu wejdą konkursy:

Konkurs Główny (filmy fabularne)

Konkurs Etiud Studenckich Szkół Filmowych i Artystycznych (etiudy fabularne)

Konkurs Filmów Polskich (filmy fabularne)

Konkurs Krótkometrażowych Filmów Dokumentalnych – czas trwania do 40 min.

Konkurs Długometrażowych Filmów Dokumentalnych – czas trwania od 40 min.

Konkurs Wideoklipów (oficjalne teledyski)

Konkurs Debiutów Reżyserskich (filmy fabularne)

Konkurs Debiutów Operatorskich (filmy fabularne)

Konkurs Seriali Telewizyjnych (piloty lub pierwsze odcinki kolejnych sezonów seriali)

Przypominamy także, że EnergaCAMERIMAGE posiada status festiwalu kwalifikującego filmy do OSCARA® w kategorii Krótkometrażowy Film Dokumentalny, co oznacza, że produkcje nagrodzone Złotą Żabą w Konkursie Krótkometrażowych Filmów Dokumentalnych będą kwalifikowane do selekcji dorocznych Nagród Akademii w kategorii Krótkometrażowy Film Dokumentalny bez wymaganej standardowej dystrybucji kinowej, pod warunkiem, że będą spełniać będzie pozostałe wymogi Akademii.

Więcej szczegółów TUTAJ

Źrodło: camerimage.pl