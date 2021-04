Opis nowego "Resident Evil" ujawnia powrót do korzeni 0

Nowe, bardziej szczegółowe streszczenie Resident Evil: Welcome to Raccoon City firmy Sony potwierdza, że ​​film wraca do korzeni. Premiera jeszcze w tym roku.

Oficjalne streszczenie nadchodzącego restartu Resident Evil ujawnia kilka szczegółów na temat tego, czego widzowie mogą oczekiwać po długo oczekiwanej adaptacji gier wideo Sony.

Niegdyś kwitnąca siedziba giganta farmaceutycznego Umbrella Corporation w Raccoon City to teraz umierające miasto na Środkowym Zachodzie. Exodus firmy sprawił, że miasto stało się pustkowiem … z wielkim złem czającym się pod powierzchnią. Kiedy to zło zostaje uwolnione, mieszkańcy miasta zostają przemienieni … a niewielka grupa ocalałych musi współpracować, aby odkryć prawdę o Umbrelli i przetrwać noc

Streszczenie powinno być znane fanom popularnej serii gier wideo i po raz kolejny zapewnia, że ​​reżyser Johannes Roberts wraca do początku. Resident Evil: Welcome to Raccoon City przeniesie nas z powrotem do czasów świetności późnych lat 90., a dokładnie do 1998 roku, i ujawni sekrety Spencer Mansion i Raccoon City.

W obsadzie wystąpią Kaya Scodelario jako Claire Redfield, Robbie Amell jako Chris Redfield, Hannah John-Kamen jako Jill Valentine, Tom Hopper jako Albert Wesker, Avan Jogia jako Leon S. Kennedy oraz Neal McDonough jako William Birkin.

Czy więc Resident Evil: Welcome to Raccoon City ostatecznie raz na zawsze przełamie klątwę związaną z adaptacją gier wideo? Widzowie mogą się o tym przekonać już 24 listopada 2021 roku.

