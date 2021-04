Pierwsze spojrzenie na finałowy sezon serialu ''Pose'' 0

W sieci pojawiła się pierwsza zapowiedź oczekiwanego trzeciego sezonu serialu Pose. Nadchodząca seria będzie finałową.

fot. materiały prasowe

Fabuła serialu osadzona została w 1989 roku w Nowym Jorku. Pokazuje on różnorodność miasta, opisując historie nieakceptowanej społeczności LGBT i jej członków zgromadzonych wokół słynnych "domów". Serial był inspirowany dokumentem Paris Is Burning w reżyserii Jennie Livingstone, opowiadającym o podziemnej subkulturze LGBT, której członkowie łączą się w komuny, zwane "domami". Na popularnych balach rywalizują w różnych kategoriach o trofea.

Trzeci sezon przeniesie nas do 1994 roku. Blanka stara się pogodzić bycie matką z byciem z obecnym partnerem. Wśród Amerykanów panuje epidemia AIDS będąca główną przyczyną śmierci ludzi w wieku od 25 do 44 lat. Pray Tell z kolei zmaga się z nieoczekiwanymi problemami zdrowotnymi, a pojawienie się nowego 'domu' zmusza członków House of Evangelista do walki o swoje dziedzictwo.

Poniżej wspomniana zapowiedź.

Za Pose odpowiada Ryan Murphy. Produkcja ta przeszła już do historii telewizji za sprawą największej obsady, na którą składają się osoby transpłciowe.

Premiera nowych epizodów już 2 maja 2021 roku. Finałowy sezon składa się z siedmiu odcinków.

Źrodło: TVLine