Naomi Watts gwiazdą amerykańskiego remake'u austriackiego dramatu ''Widzę, widzę'' 0

Hollywood bierze się za kolejny europejski film. Tym razem planowany jest remake austriackiego thrillera psychologicznego Widzę, widzę. Główną rolę w nim otrzymała Naomi Watts.

fot. materiały prasowe

Watts odegra główną rolę w amerykańskim remake’u, ale nie tylko. Została ona także producentem wykonawczym. Za film odpowiedzą Amazon Studios, Animal Kingdom i Playtime.

Widzę, widzę to austriacki klasyk, który zadebiutował w 2014 roku. Otrzymał on wiele nominacji i nagród. Wybrany został kandydatem na najlepszy obcojęzyczny film podczas rozdania Oscarów w 2015 roku. Opowiada on o kobiecie, która przeszła operację plastyczną. Na jej powrót czekają w zacisznym domku nad jeziorem dziewięcioletni bracia bliźniacy Lukas i Elias. Gdy wraca jest bardzo zróżnicowana, i nie tylko ze względu na swoją zabandażowaną twarz. Chodzi w pewnej odległości od swoich dzieci, chce ciszy i spokoju, ponieważ operacja była bardzo stresująca. Bracia zaczynają się obawiać, że kobieta, która teraz mieszka z nimi pod jednym dachem, to nie ich matka – a niebezpieczna obca, która ją udaje? Lukas i Elias chcą dowiedzieć się prawdy…

Za reżyserię remake’a odpowie Matt Sobel, który pracować będzie na scenariuszu autorstwa Kyle'a Warrena. Reżyserzy oryginalnego filmu Veronika Franz i Severin Fiala są również zaangażowani w projekt, pełnić będą funkcję producentów wykonawczych.

Źrodło: variety