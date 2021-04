Redaktor Naczelny FDB. Od czasu do czasu, lubię obejrzeć sobie jakiś film :)

Sylvester Stallone nie powróci, jako Rocky Balboa w filmie "Creed III" 0

Od jakiegoś czasu wiemy, że Michael B. Jordan nie tylko wcieli się w główną rolę w filmie Creed III, ale również wyreżyseruje kontynuację popularnej serii. Niestety dla fanów cyklu mamy niezbyt fajną informację związaną z Rockym Balboą.

Odtwórca ikonicznej roli Rocky’ego Balboy, czyli Sylvester Stallone oznajmił, że nie powróci w kolejnej odsłonie cyklu "Creed". Hollywoodzki gwiazdor poinformował o tym za pośrednictwem mediów społecznościowych. Z pewnością jest to – nomen omen – potężny cios wymierzony w kierunku fanów Włoskiego Ogiera (w oryginalne "The Italian Stallion"). "Creed" to spin-off serii o Rockym, w którym głównym bohaterem jest Adonis, syn rywala, a następnie przyjaciela Balboy, Apollo Creeda.

Warto jednak zaznaczyć, że brak Sylvestra Stallone’a w filmie Creed III, nie oznacza, że całkowicie żegna on się z tym uniwersum. Kilka dni temu aktor poinformował o pracach nad serialowym prequelem Rocky'ego. Produkcja jest tworzona z myślą o którejś z platform streamingowych. Ma to być serial składający się z kilku sezonów – każdy z nich ma trwać 10 odcinków.

Czyżby fani Rocky’ego Balboy dostali swoją wersję Cobra Kai? Co o tym myślicie?

Źrodło: MovieWeb