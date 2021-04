Redaktor Naczelny FDB. Od czasu do czasu, lubię obejrzeć sobie jakiś film :)

Leśny świat na antenie Boomeranga! Premiera serialu "Mush-Mush i Grzybaszki" 0

Drzewa i zarośla kryją wiele tajemnic, a pod krzewami żyje prawdziwe miasto: Grzybton. Jego mieszkańcy to kolorowe Grzybaszki – każdy z nich ma niepowtarzalny charakter i niezwykły dar! Nowy serial "Mush-Mush i Grzybaszki" zadebiutuje na antenie Boomeranga już 19 kwietnia o 17:00.

Od rysunku do miasteczka Grzybton

Świat "Mush-Mush i Grzybaszki" powstał dzięki Elfriede de Rooster, która stworzyła rysunek uroczej postaci grzybka i wydrukowała ją w technice 3D. Pomysł belgijskiej artystki ożywiły firmy La Cabane Productions i Thuristar – odpowiadają one za niezwykle barwną produkcję. Premiera odbędzie się w połowie kwietnia na antenie polskiego kanału dla dzieci Boomerang.

Główny bohater Mush-Mush pokaże najmłodszym widzom wszystkie zakamarki plastycznej krainy Grzybton. W jego paczce znajduje się roztropna i potrafiąca świecić Lilit, a także Chep, który chowa w rękawie niezwykłe ciekawostki. Również Mush-Mush posiada wspaniałą umiejętność: swoją stopą wyczuwa zmiany w naturze. Dzięki temu może ruszyć krainie na ratunek, zanim wydarzy się nieszczęście. Pomaga im także dojrzały Grzybniak – zna bogatą historię okolicy i posiada specjalny kij mądrości. Wdodatku wszyscy muszą pamiętać o Grzdącach, najmłodszych mieszkańcach leśnej krainy, które mają tendencję do wpadają w tarapaty.

Sushi-Mushi gubi swoją łyżkę! Co jeszcze zobaczymy w telewizji?

W premierowych odcinkach Grzybaszki próbują ocalić rozpadające się Drzewko Frajdy. Z tego powodu postanawiają odnaleźć Promieniaka: jest on ostatnią osobą, która może im pomóc. Innego dnia mały Chep chce bawić się z Lilit i Mush-Mushem, ale oni są zainteresowani tylko zjeżdżaniem z wielkich liści. Wtedy bohater poznaje ryjkowca, który nie umie latać, więc… uczy go tej umiejętności. Z kolei najważniejszy kucharz w całym lesie, Sushi-Mushi, gubi swoją ulubioną łyżkę. Grzybaszki zakładają, że to koniec pysznych posiłków w miasteczku i zastępują szefa leśnej kuchni. Okazuje się jednak, że gotowanie wcale nie jest takie proste!

Premiera serialu "Mush-Mush i Grzybaszki" w poniedziałek 19 kwietnia o 17:00 na antenie Boomeranga. Emisja codziennie o 17:00 na antenie Boomeranga.

Źrodło: Biuro Prasowe WarnerMedia