Jodie Turner-Smith odchodzi z obsady prequela ''Wiedźmina'' 0

Limitowany serialowy prequel Wiedźmina stracił właśnie jedną z głównych aktorek. Z roli Éile zrezygnować musiała Jodie Turner-Smith.

fot. materiały prasowe

Powodem jej rezygnacji jest zmiana w harmonogramie produkcji The Witcher: Blood Origin. Ze względu na inne zobowiązania aktorka nie byłaby w stanie stawić się na planie zdjęciowym prequela.

Turner-Smith miała wcielić się w Éile. To elitarna wojowniczka obdarzona głosem bogini, która opuściła swój klan i pozycję strażniczki królowej, aby podążać za głosem serca i wieść życie jako wędrowna śpiewaczka. Jednak gdy na Kontynencie przychodzi dzień ostatecznego rozrachunku, ponownie chwyta za miecz w poszukiwaniu zemsty i odkupienia. Jak na razie nie wiadomo kto zastąpi aktorkę.

The Witcher: Blood Origin będzie sześcioodcinkowym limitowanym prequelem do wydarzeń z Wiedźmina, serialowego hitu Netflixa. Produkcja przedstawia dawno zapomnianą historię osadzoną w świecie elfów, która wydarzyła się 1200 lat przed akcją przedstawioną w serialu Wiedźmin. Opowie o pochodzeniu i losach pierwszego Wiedźmina oraz o wydarzeniach, które doprowadziły do “Koniunkcji Sfer”, kiedy to światy potworów, ludzi i elfów połączyły się.

Źrodło: deadline