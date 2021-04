Dziś rusza całoroczna platforma Pięć Smaków w Domu i przegląd "Koreanki" 0

Pięć Smaków w Domu, platforma VOD z kinem azjatyckim, rozpoczyna swoją działalność 8 kwietnia. Na stronie piecsmakow.pl/wdomu znajdziecie już filmy przeglądu "Koreanki" oraz stały pięciosmakowy repertuar!

Pięć Smaków w Domu to całoroczna platforma VOD z kinem azjatyckim, prezentująca cykliczne przeglądy oraz bibliotekę tytułów dostępnych przez cały rok. W ramach kuratorskich cykli, zmieniających się co kilka tygodni, dostajemy od organizatorów wyselekcjonowane tytuły, połączone tematem lub sylwetką twórcy – pierwszym przeglądem są "Koreanki", zestaw filmów opowiadających o wyjątkowych bohaterkach nowego koreańskiego kina.

Z okazji inauguracji stałej działalności w ofercie jest specjalny karnet, obejmujący wszystkie filmy dostępne na platformie na sześć pierwszych tygodni jej działania. Można również zakupić karnet na sam przegląd "Koreanki" lub dostępy do pojedynczych filmów. Karnety można również kupić w formie eleganckiego vouchera do samodzielnego wydruku na oryginalny prezent. Filmy przeglądu będą dostępne od 8 kwietnia do 19 maja 2021.

W całorocznej ofercie platformy znalazły się filmy autorów i autorek regularnie powracających na międzynarodowe festiwale, szukających oryginalnych form filmowej wypowiedzi. Mistrzowie kina z Tajlandii, Indonezji czy Bhutanu tworzą unikalne fabuły na przecięciu różnych filmowych konwencji i stylistyk. Buddyjski kryminał Miód dla dakini, kobiecy western Marlina: zbrodnia w czterech aktach, czy psychoanalityczne kino surferskie Dziecko apokalipsy pozwalają na doświadczenie intensywnych emocji, dają okazję do kontemplacji i estetycznych zachwytów.