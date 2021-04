Nadchodzi remake ''Prywatki'' - obsadzono główne role w produkcji 0

Kolejny film z lat 90 ubiegłego wieku doczeka się swojej współczesnej wersji. Tym razem trafiło na komediową serię Prywatka. Jak donoszą zagraniczne media właśnie obsadzone zostały dwie główne role w nadchodzącym remake’u. W pierwszoplanowych bohaterów wcielą się Jorge Lendeborg Jr. znany z filmu Twój Simon i Tosin Cole, który wcielił się w porucznika Bastiana w VII części Gwiezdnych wojen.

fot. materiały prasowe

Oryginalna produkcja, za która odpowiada Reginald Hudlin doczekała się kilku kontynuacji, które jednak nie dorównały już jakościowo pierwszemu filmowi z 1990 roku.

Główny bohater Prywatki to Kid, który zostaje zaproszony na prywatkę, organizowaną w domu swojego najlepszego kumpla Playa. Niestety po powrocie do domu okazuje się, że ojciec dowiedział się, że znowu narozrabiał w szkole, za co dostaje szlaban. Odczekawszy aż ojciec zaśnie Kid wymyka się z domu i udaje na imprezę. Film ten wprowadził hip-hop do kina i zapoczątkował karierę jego gwiazd Christophera Reida, Christophera Martina, Tishy Martin-Campbell, Martina Lawrence, A.J. Dawsona, Daryl Mitchell i zespołu Full Force.

Za reżyserię remake’u odpowie reżyser teledysków Calmatic. House Party będzie jego pełnometrażowym i fabularnym debiutem. Calmatic pracować będzie na scenariuszu autorstwa duetu składającego się z Stephena Glovera i Jamala Oloriego. LeBron James i Maverick Carter z SpringHill zajmą się produkcją.

