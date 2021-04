Netflix będzie miał wyłączność na filmy Sony, w tym "Spider-Mana" 0

Netflix zawarł nową, niesamowitą umowę z Sony Pictures, dzięki której nowe filmy studia trafią do sieci już kilka miesięcy po opuszczeniu kin.

Umowa sprawi, że Netflix stanie się jedynym ekskluzywnym miejscem do przesyłania strumieniowego filmów Sony po ich tradycyjnym wyświetlaniu w kinach i na VOD. Obejmuje to największe marki studia, takie jak Spider-Man i wchodzi w życie z w 2022 roku. Należy jednak zauważyć, że ta umowa dotyczy wyłącznie praw do transmisji strumieniowej w USA. Niektóre z godnych uwagi tytułów studia, które pojawią się w przyszłym roku, to Spider-Man: Into the Spider-Verse 2, Morbius, Uncharted i Bullet Train.

Sony Pictures to świetny partner i cieszymy się, że możemy rozszerzyć naszą współpracę dzięki tej przyszłościowej umowie. To nie tylko pozwala nam przenieść ich imponującą listę ukochanych serii filmowych w USA, ale także ustanawia nowe źródło filmów premierowych dla miłośników Netflixa na całym świecie.

brzmi oświadczenie Netflixa

Kolejny ważny element umowy ma związek z filmami, które Sony zamierza produkować specjalnie do przesyłania strumieniowego lub równocześnie z premierą kinową udostępniać także w sieci. Netflix zobowiązał się do wyprodukowania kilku filmów w ramach nowo ogłoszonej umowy.

Warunki finansowe transakcji nie zostały ujawnione, ale wydaje się, że jest to ogromna wygrana dla obu stron. Sony, w przeciwieństwie do Paramount, Warner Bros. i Disney, nie ma własnej platformy do przesyłania strumieniowego. Tak więc największe franczyzy studia, które obejmują również Jumanji i Venoma, nie mają obecnie wyłącznego domu do streamowania. Oprócz nowych filmów Netflix będzie miał również opcję licencjonowania praw do wybranych tytułów z biblioteki Sony.

Źrodło: The Hollywood Reporter