''Kobieta w oknie'' na oficjalnej zapowiedzi od Netflixa

Zbliża się data premiery filmu Kobieta w oknie, który to zamiast w kinach zadebiutuje na platformie Netflix. Z tej okazji serwis udostępnił pierwszy pełny zwiastun tej oczekiwanej produkcji. Możecie zapoznać się z nim poniżej.

Fabuła filmu opiera się na powieści A.J. Finna. Główna bohaterka to cierpiąca na lęk przestrzeni psycholog dziecięca z Nowego Jorku, która najbezpieczniej czuje się, gdy ogląda świat zza okien własnego domu. Pewnego dnia staje się świadkiem przerażającej sytuacji, do której dochodzi u mieszkającej od niedawno naprzeciwko rodziny Russellów. Sąsiadka znika, a bohaterka nabiera podejrzeń, że jej zniknięcie nie jest dziełem przypadku. Na jaw wychodzą szokujące tajemnice, a nikt – i nic – nie jest tym, czym się wydaje. Co tak naprawdę się wydarzyło?

Za reżyserię odpowiada Joe Wright, który wyreżyserował takie filmy jak Hanna, Anna Karenina czy Czas mroku. Pracował on na scenariuszu napisanym przez Tracy Letts. W rolach głównych występują Amy Adams, Gary Oldman, Julianne Moore, Anthony Mackie, Fred Hechinger, Wyatt Russell, Brian Tyree Henry i Jennifer Jason Leigh.

Premiera filmu Kobieta w oknie na Netflixie już 14 maja 2021 roku.

Jak podoba się Wam powyższa zapowiedź? Jesteście ciekawi tej produkcji?

Źrodło: youtube.com/netflixpolska