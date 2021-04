Atomówki są już na planie - zobaczcie pierwsze zakulisowe materiały 0

Rozpoczęły się zdjęcia do pilotażowego odcinka aktorskiego serialu Atomówki, który opiera się na kultowej kreskówce Cartoon Network, za którą odpowiada Craig McCracken. W sieci pojawiły się ciekawe materiały z planu, z którymi zapoznać możecie się poniżej.

Pierwsze za kulisowe zdjęcia ukazują nam tytułowe trio w swoich charakterystycznych kolorystycznie kostiumach. Poznaliśmy także oficjalne logo produkcji oraz dom, który łudząco przypomina ten z animacji. Jest także Profesor Atomus.

Poniżej krótkie wideo ukazujące jedną ze scen.

W roli Atomówek zobaczymy Dove Cameron (Bajka), Chloe Bennet (Bójka) i Yanę Perrault (Brawurka). Serial ma być kontynuacją animacji, w której to Atomówki uczęszczały do przedszkola. Teraz poznamy je jako dwudziestoletnie kobiety, które nie radzą sobie z poczuciem utraty dzieciństwa, które spędziły na rzecz walki z przestępczością. Czy jednak kiedy świat zacznie potrzebować ich na nowo i to bardziej niż kiedykolwiek, będą w stanie zjednoczyć się i pokonać siły zła?

Stacja The CW obecnie zamówiła jedynie odcinek pilotażowy. Jeśli się przyjmie to zostanie zamówiony cały sezon. Za scenariusz pilota odpowiadają Heather Regnier i Diablo Cody. Reżyseruje go Maggie Kiley. Produkcją zajmuje się Warner Bros. Television.

Źrodło: ComingSoon, Instagram