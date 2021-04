Zwiastun "In Search of Tomorrow" przypomina nam kultowe filmy science fiction z lat 80-tych 0

Zespół odpowiedzialny za udany dokument o horrorach z lat 80-tych zatytułowany In Search of Darkness, powraca z nowym projektem, tym razem zajęli się kultowymi filmami science fiction z tamtego okresu, a produkcja nosi tytuł In Search of Tomorrow. Jest premierowy zwiastun.

Jest to dokumentu o filmach science-fiction z lat 80. od CREATORVC. Udało im się zwerbowaać reżysera Ivana Reitmana (Pogromcy duchów I i II), producentkę Gale Anne Hurd (Terminator, Obcy), aktora Petera Wellera (Robocop) oraz więcej znanych postaci do wywiadów, spoglądających wstecz na rozległą, ukochaną erę filmu gatunkowego. Wyreżyserowany przez Davida Weinera, In Search of Tomorrow zawiera wywiady z ponad 75 celebrytami, artystami i ekspertami, zagłębiając się we wszystko, co dzieje się w filmach science fiction.

Opierając się na sukcesie serii dokumentalnej In Search of …, In Search of Tomorrow przedstawia ekspansywną historię filmową dekady, która zdefiniowała gatunek sc-fi. Oprócz Reitmana, Hurda i Wellera, dokument zawiera imponującą gamę wywiadów z aktorami na ekranie i zakulisowymi talentami, aby zagłębić się w ulubione przez fanów tytuły science fiction lat 80-tych, rok po roku, aby pokazać zakres gatunku. Badaniem nostalgii sci-fi przez pryzmat naukowy zajmują się eksperci NASA, astrofizycy i futuryści, którzy osadzą ten gatunek na Ziemi, jednocześnie celebrując przyszłe technologie i zabawne elementy fikcyjne.

Obecnie film zbiera fundusze na produkcję i pełną dystrybucję.

Źrodło: movieweb.com