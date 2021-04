Zakończenie zdjęć do drugiej serii serialu "Kruk"

Na planie drugiej odsłony serialu CANAL+ Kruk padł ostatni klaps. Już wkrótce widzowie poznają dalsze losy Adama Kruka, komisarza policji oddelegowanego do pracy w Białymstoku. Kruk to wielowarstwowa historia kryminalna, której akcja toczy się na mrocznym i klimatycznie tajemniczym Podlasiu.

Główny bohater, człowiek skomplikowany, rozdarty pomiędzy widmami trudnej przeszłości a tym co tu i teraz, po raz kolejny prowadzi skomplikowane śledztwo w niekonwencjonalnym i kontrowersyjnym stylu. Tłem jego zmagań jest pełne mistycyzmu Podlasie, z jego magią, ludowymi obrzędami i szeptuchami pełniącymi rolę znachorek – lekarek okaleczonych dusz. Obraz zilustrowany został poruszającą muzyką, czerpiącą z nut kresowego folkloru.