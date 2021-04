BOX OFFICE: "Godzilla vs. Kong" bije pandemiczny rekord kasowy! 0

Widowisko Godzilla vs. Kong nie przestaje zaskakiwać. Film o pojedynku dwóch kultowych potworów zdołał dorzucić do swojego konta kolejne miliony dolarów i zostać najbardziej kasowym tytułem okresu pandemicznego.

na zdjęciu Kaylee Hottle , film "Godzilla vs. Kong"

Godzilla vs. Kong zarobił w miniony weekend 13,4 mln dolarów, co oznacza, że na koncie superprodukcji znajduje się już imponujące 69,5 mln dolarów. Film pomimo obostrzeń związanych z pandemią koronawirusa zdołał pobić dotychczasowy rekord okresu pandemicznego, który należał do widowiska Tenet w reżyserii Christophera Nolana. Wówczas zarobił on 57,9 mln dolarów.

Jeśli chodzi o wynik z weekendu filmu Godzilla vs. Kong, to jest on oczywiście gorszy niż ten, który udało się wykręcić tydzień wcześniej. Film Adama Wingarda zaliczył 58 procentowy spadek – w premierowy weekend film przyniósł 32,2 mln dolarów.

Na drugim miejscu amerykańskiego box office’u uplasował się thriller Nikt z gwiazdą serialu Zadzwoń do Saula, Bobem Odenkirkem. Produkcja dorzuciła do swojego konta 2,6 mln dolarów i obecnie na jej koncie znajduje się 15,6 mln dolarów. Najniższe miejsce na podium zajął horror Sanktuarium, który zarobił 2,4 mln dolarów.

Źrodło: Variety