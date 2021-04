Na nowe filmy z Tomem Cruisem poczekamy jeszcze dłużej 0

Wielkie studia filmowe dalej przesuwają daty swoich premier oczekując końca pandemii. Tym razem kolejne opóźnienie zaliczają trzy oczekiwane produkcje z Tomem Cruisem w roli głównej.

na zdjęciu Tom Cruise, film ''Top Gun: Maverick''

Paramount Pictures i Skydance zdecydowały zmienić daty premier filmów Top Gun: Maverick i dwóch kolejnych części serii akcji Mission Impossible.

Premiera Top Gun: Maverick zostaje przeniesiona z 2 lipca na 19 listopada 2021 roku. Siódma część Mission Impossible zadebiutuje 27 maja 2022 roku. Z kolei Mission Impossible 8 z 4 listopada 2022 roku przeniesiony zostaje na kolejne lato, a dokładnie na 7 lipca 2023 roku.

To nie jedyne zmiany w kalendarzu premier. Swoje przesunięcia wprowadziło także studio Universal przenosząc film The Forever Purge z 9 na 2 lipca 2021 roku. Datę tą wybrano nieprzypadkowo, bowiem w weekend ten w USA wypada Dzień Niepodległości. The Forever Purge to piąta i ostatnia część należąca do serii Noc oczyszczenia.

Zmiany dokonało również studio Sony, a dotyczy ona filmu Piotruś Królik 2: Na gigancie. Animacja ta trafi do kin 18 czerwca 2021 roku.

Na którą z tych produkcji czekacie najbardziej?

Źrodło: deadline