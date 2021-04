4 część animacji ''Hotel Transylwania'' już w lipcu! 0

Nadchodzi czwarta i ostatnia część przebojowej animowanej serii od Sony. Mowa o Hotelu Transywalnia. Studio ogłosiło właśnie oficjalny tytuł produkcji oraz datę premiery.

Czwarty film tej kasowej serii, która do tej pory zarobiła łącznie 1,3 mld dolarów nosi tytuł Hotel Transylwania: Transformania. Produkcja ta do kin wejdzie 23 lipca 2021 roku. Jeśli tylko kina zostaną otwarte to animacja ta będzie idealną letnią propozycją dla rodzin z dziećmi.

Fabuła ostatniego filmu z serii trzymana jest w tajemnicy. Animacja opowiada o hrabim Draculi i jego córce Mavis. Oboje prowadzą hotel, w którym mile widziany jest każdy potwór chcący odpocząć od ludzi. Pewnego dnia do hotelu trafia pewien młody podróżnik – człowiek, który wywraca ich życie do góry nogami.

Genndy Tartakovsky odpowiada za scenariusz i produkcję czwartej części. Na stanowisku reżysera ustąpił on miejsca Jennifer Kluska i Derekowi Drymon. Michelle Murdocca i Selena Gomez pełnią funkcję producentów wykonawczych. Gomez ponownie udzieli także głosu Mavis.

Trzecia część Hotelu Transylwania zadebiutowała w 2018 roku. Produkcja przy budżecie 167,5 mln dolarów na całym świecie zarobiła ponad 528,5 mln dolarów. To najbardziej dochodowa część całej serii. Czy czwarta ją przebije? Okaże się niebawem.

