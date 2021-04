Anya Taylor-Joy, która zyskała rzeszę fanów po fantastycznej kreacji aktorskiej w miniserialu Gambit królowej (jeśli jeszcze jej nie widzieliście to musicie koniecznie narobić – ową produkcję znajdziecie w serwisie platformy streamingowej Netflix), to faworytka wielbicieli komiksowych ekranizacji do zagrania postaci Barbary Gordon w kinowym uniwersum DC.