Prowokacja to mocno wytarte hasło, zjedzone przez tabloidy i wykorzystywane przez media jako jedno z najprostszych, ale jednocześnie najskuteczniejszych narzędzi do przykucia uwagi widzów. Twórcy filmów, które trafiły dziś na platformę NH VOD, udowadniają jednak, że mądrze poprowadzona prowokacja może być znakomitym narzędziem artystycznym. Z takiego narzędzia korzysta m.in. Anna Odell, autorka X&Y – filmu szeroko dyskutowanego podczas Nowych Horyzontów 2018 oraz Radu Jude, reżyser Nie obchodzi mnie, czy przejdziemy do historii jako barbarzyńcy.