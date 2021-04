Nadchodzi 4. sezon ''Szkoły dla elity'' - zobaczcie zwiastun i zdjęcia nowych bohaterów 0

Po wielu miesiącach oczekiwania nareszcie doczekaliśmy się pierwszej zapowiedzi czwartego sezonu hiszpańskiego serialu Szkoła dla elity. Netflix oprócz wideo, na którym widzimy nowych bohaterów, opublikował także kilka nowych zdjęć.

na zdjęciu kadr z 4. sezonu ''Szkoły dla elity''

Ze względu na to, iż część bohaterów skończyła swoją edukację w Las Encinas twórcy musieli dokonać zmian w obsadzie. W czwartym sezonie nie zobaczymy Miny El Hammani, aktorki i piosenkarki Danny Paoli, Ester Exposito, Alvaro Rico i Jorge Lopez. Ich miejsce zajęli Andrés Velencoso, Manu Rios, Carla Díaz, Martina Cariddi, Pol Granch i Diego Martín.

Nowi bohaterowie to i nowi kłopoty. Jak zapowiada platforma wywrócą oni wszystko do góry nogami.

Poniżej wspomniane materiały promujące nowy sezon.

"Las Encinas" to najlepsza i najbardziej elitarna szkoła w Hiszpanii. To tam uczą się dzieci z wyższych sfer. Decyzją lokalnych władz trafia tam też trójka ubogich dzieciaków, których szkoła została zniszczona przez trzęsienie ziemi. Jednak może to wcale nie oznacza, że szczęście się do nich uśmiechnęło. Co rusz dochodzi do starć pomiędzy przedstawicielami różnych klas społecznych, a jedno z nich wreszcie kończy się morderstwem.

Premiera czwartego sezonu już 18 czerwca 2021 roku.

Źrodło: Variety, Twitter