Hugh Laurie twórcą adaptacji powieści Agathy Christie ''Dlaczego nie Evans?'' 1

Hugh Laurie powraca do reżyserii. Tym razem zajmie się adaptacją jednej z kryminalnych powieści Agathy Christie Dlaczego nie Evans? Projekt powstaje dla BritBox.

na zdjęciu Hugh Laurie, serial ''Nocny recepcjonista''

Laurie oprócz tego, iż stanie za kamerą tego trzyodcinkowego miniserialu to zajmie się także napisaniem scenariusza oraz obejmie stanowisko producenta wykonawczego. Jak na razie nie wiadomo czy zobaczymy go na ekranie.

Hugh Laurie to aktor, którego z pewnością kojarzycie z doskonałej roli lekarza w serialu Dr House. W ostatnim czasie wystąpił w serialu science fiction Avenue 5. Pojawił się także u boku Toma Hiddlestona w Nocnym recepcjoniście.

Dlaczego nie Evans? to jedna z kryminalnych powieści popularnej pisarki Agathy Christie, która stworzyła takie słynne postaci literackie jak detektyw Herkules Poirot czy Panna Marple. Opowiada ona historię Bobby’ego Jonesa i jego partnerki Frances Derwent, którzy podczas poszukiwania zaginionej piłeczki golfowej znajdują umierającego mężczyznę. Ten w swoich ostatnich chwilach wypowiada tytułowe pytanie. Bobby i Frances postanawiają zamienić się w amatorskich detektywów, któzy pragną rozwikłać to co kryje się za ostatnimi słowami mężczyzny oraz chcą dowiedzieć się kim jest piękna młoda kobieta ze zdjęcia, jakie umierający miał w kieszeni.

Premiera serialu, który nie posiada jeszcze swojego oficjalnego tytułu zaplanowana jest na 2022 rok.

Źrodło: darkhorizons