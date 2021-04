The CW prezentuje pierwszą oficjalną grafikę promującą ''Atomówki'' 0

Niedawno w sieci pojawiły się zakulisowe materiały, na których podziwiać mogliśmy aktorki wcielajace się w tytułowe Atomówki. Teraz stacja The CW, dla której powstaje aktorski serial opublikowała w sieci pierwszą grafikę. Możecie zapoznać się z nią poniżej.

Serial The CW opiera się na kultowej kreskówce Cartoon Network, za którą odpowiada Craig McCracken. Animacja ta doczekała się, aż 6 sezonów i emitowana była w latach 1998-2004.

W roli Atomówek zobaczymy Dove Cameron (Bajka), Chloe Bennet (Bójka) i Yanę Perrault (Brawurka). Serial ma być kontynuacją animacji, w której to Atomówki uczęszczały do przedszkola. Teraz poznamy je jako dwudziestoletnie kobiety, które nie radzą sobie z poczuciem utraty dzieciństwa, które spędziły na rzecz walki z przestępczością. Czy jednak kiedy świat zacznie potrzebować ich na nowo i to bardziej niż kiedykolwiek, będą w stanie zjednoczyć się i pokonać siły zła?

Stacja The CW obecnie zamówiła jedynie odcinek pilotażowy. Jeśli się przyjmie to zostanie zamówiony cały sezon. Za scenariusz pilota odpowiadają Heather Regnier i Diablo Cody. Reżyseruje go Maggie Kiley. Produkcją zajmuje się Warner Bros. Television.

Źrodło: Screenrant