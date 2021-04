Redaktor Naczelny FDB. Od czasu do czasu, lubię obejrzeć sobie jakiś film :)

Lucy Liu zagra nikczemną Kalypso w widowisku "Shazam 2: Fury of the Gods" 0

Znana i ceniona amerykańska aktorka chińskiego pochodzenia, Lucy Liu, dołączy do obsady aktorskiej drugiej części przygód Shazama. Hollywoodzka gwiazda wcieli się w jedną z przeciwniczek tytułowego superbohatera.

na zdjęciu Lucy Liu , film "Swatamy swoich szefów"

Lucy Liu zagra postać nikczemnej Kalypso w widowisku Shazam! Fury of the Gods, które będzie kontynuacją filmu z 2018 roku. Tym samym aktorka znana chociażby z filmu Kill Bill w reżyserii Quentina Tarantino, pojawi się na ekranie u boku takich gwiazd, jak Zachary Levi, który ponownie sportretuje głównego bohatera czy Helen Mirren, która zagra inną postać owioną złą sławą, czyli Hesperę – córkę Atlasa i siostrę wspomnianej Kalypso.

Na krześle reżysera ponownie zasiądzie David F. Sandberg, który pracował również przy pierwszym filmie. Scenariusz do Shazam! Fury of the Gods przygotował Henry Gayden.

Na razie nie są znane szczegóły dotyczące fabuły widowiska. Shazam! Fury of the Gods trafi do kin 2 czerwca 2023 roku.

Źrodło: Deadline