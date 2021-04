W Atlancie już trwają zdjęcia do serialu ''She-Hulk'' 0

Rozpoczęły się zdjęcia do kolejnego serialu Marvela, jaki powstaje dla platformy Disney+. W sieci pojawiła się lista aktualnych produkcji, jakie powstają w Atlancie w stanie Georgia. Jedną z nich jest właśnie She-Hulk.

fragment plakatu promującego serial ''She-Hulk''

Zdjęcia do serialu powstają w Trilith Studios i potrwać mają do 30 sierpnia br. Produkcja ta jest obecnie trzecim projektem do jakiego trwają zdjęcia. Od ubiegłego roku na planie są także aktorzy z serii Ms. Marvel i Hawkeye.

W tytułowej roli w serialu She-Hulk zobaczymy Tatianę Maslany. Partnerują jej Mark Ruffalo, który powraca do roli Hulka, Tim Roth jako Emil Blonsky aka Abomination – złoczyńca, w którego wcielił się już w filmie Incredible Hulk, Renée Elise Goldsberry jako Amelia i Ginger Gonzaga jako Jennifer Walters – najlepsza przyjaciółka głównej bohaterki.

She-Hulk ma być komedią prawniczą. Główna bohaterka będzie dzielić swoją karierę pomiędzy byciem She-Hulk, czyli kobietą, która poprzez transfuzję krwi od swojego kuzyna Bruce Bannera, również posiadła moc transformacji w zielonego stwora o niewyobrażalnej sile.

Za serial odpowiadają Jessica Gao, Kat Cairo i Anu Valia. She-Hulk składać ma się z dziesięciu epizodów, a jego premiera zaplanowana jest na pierwszą połowę 2022 roku.

