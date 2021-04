"Zabij to i wyjedź z tego miasta" oraz "Nędznicy" ze "Złotymi Taśmami" SFP 0

Mówi Barbara Hollender, przewodnicząca Zarządu Koła Piśmiennictwa SFP:

Długo zastanawialiśmy się czy w pandemicznym, kulawym roku Złote Taśmy przyznawać. Ale ekipy filmowe kręciły nowe filmy w ostrym reżimie sanitarnym, czasem przypłacając to chorobą, w przerwach między kolejnymi falami COVID-19 otwierały się kina, odbywały się festiwale – „na żywo”, hybrydowo i tylko wirtualnie. W niełatwym czasie producenci i dystrybutorzy wprowadzali swoje tytuły na ekrany lub od razu do Internetu. Dlatego chcemy również i my dać sygnał, że kino – mocno dotknięte pandemią – jednak żyje. Przesunęliśmy termin wyborów o dwa miesiące, głosowanie odbyło się dwuetapowo – najpierw nominowaliśmy po pięć filmów w każdej z kategorii, potem wskazywaliśmy naszych faworytów.

Laureaci „Złotych Taśm” 2020

W kategorii filmu polskiego:

Złota Taśma – Zabij to i wyjedź z tego miasta, reż. Mariusz Wilczyński (Gutek Film)

Wyróżnienia – Jak najdalej stąd, reż. Piotr Domalewski (Forum Film)

Sala samobójców. Hejter, reż. Jan Komasa (Kino Świat)

W kategorii filmu zagranicznego:

Złota Taśma – Nędznicy, reż. Ladj Ly (M2 Films)

Wyróżnienia – Szarlatan, reż. Agnieszka Holland (Gutek Film)

Babyteeth, reż. Shannon Murphy (Best Film)

„Złote Taśmy” to nagroda, którą krytycy filmowi Stowarzyszenia Filmowców Polskich zrzeszeni w Międzynarodowej Federacji Prasy Filmowej FIPRESCI, przyznają nieprzerwanie od 1985 roku. Historia nagród przyznawanych przez polskich krytyków filmowych sięga 1956 roku. Początkowo nosiły one nazwę Syrenki Warszawskiej i przyznawane były w kategoriach najlepszego filmu polskiego, polskiego – krótkometrażowego i zagranicznego. Nagroda krytyków, zrzeszonych ówcześnie w Stowarzyszeniu Dziennikarzy Polskich, w krótkim czasie zyskała duży prestiż, a to ze względu na niezależność od politycznej koniunktury.